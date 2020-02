Ingressos da Série A já estão à venda

Começa hoje a venda dos ingressos das arquibancadas para os desfiles das escolas de samba da Série A. Para os setores de 2 a 8, o valor é de R$ 15. Para o Setor 9 (turístico), o preço é de R$ 50. As agremiações vão desfilar na Sexta e Sábado de Carnaval, dias 21 e 22 de fevereiro.

De acordo com a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Lierj), as vendas acontecem diretamente no estande da montado no Setor 11 do Sambódromo, na Avenida Salvador de Sá, no Centro do Rio, das 10h às 16h. As frisas para os dois dias de desfile da Série já estão esgotadas.

Ontem, foi a vez dos compradores que não reservaram os ingressos por telefone ou internet tentarem garantir a entrada para os desfiles do Grupo Especial. Sonhando em ver a Mocidade passar pela Sapucaí, o casal Lidiane Nunes e Ancelmo Nunes chegaram à fila de madrugada.

"Graças a Deus conseguimos, vamos ver a Mocidade! Nós compramos quatro ingressos para irmos com o nosso primo que não está nos Estados Unidos. Foi muito sacrifício para conseguir, porque não sabíamos que dava para reservar. Então, chegamos às 3h da manhã aqui. Mas deu tudo certo e nós vamos ver nossa escola do coração", celebrou Lidiane.