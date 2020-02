Bateria do Instituto TIM e Mini Bloco animam foliões na Tijuca

Rio - No próximo sábado (15), a Praça Xavier de Brito, na Tijuca, vai se transformar num grande baile a céu aberto. A partir das 10h, a Bateria do Instituto TIM se apresenta com os músicos do Mini Bloco. Esta é a quinta vez que os músicos se apresentam no bairro, especialmente para o público infantil.



A Bateria do Instituto TIM é comandada pelo mestre Mangueirinha (da escola de samba Vila Isabel) e conta com 50 integrantes, entre crianças, jovens e adultos com e sem deficiência. O grupo existe desde 2010 e promove a educação musical com foco na inclusão e integração. No repertório das apresentações, estarão clássicos do folclore infantil, como "Ciranda Cirandinha", "O Cravo Brigou com a Rosa", "Boi da Cara Preta", além das tradicionais marchinhas e muito samba enredo.