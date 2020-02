Mc Rebecca, Duda Beat, Luisa Sonza e mais artistas se apresentam na Praça Mauá

Rio - A Ousadia Drink, nova vodka saborizada da Arbor Brasil, e a festa Chá da Alice se uniram para um evento muito especial. No próximo sábado (15), os foliões vão poder curtir todo agito do Chá com Ousadia, levando os artistas do momento como Mc Rebecca, Duda Beat, Luisa Sonza, Batz, Oik e Heavy Baile, para um aquecimento do carnaval em grande estilo, na Praça Mauá, a partir das 16h.



O evento está no calendário de ações da empresa, visando se aproximar ainda mais de seu público-alvo durante o carnaval, além de promover experiências em torno do conceito de cada produto.