Terreirão do Samba terá shows de Alcione, Leci Brandão, Ferrugem, Péricles e muito mais durante o carnaval

Rio - Diversos artistas se apresentarão no Terreirão do Samba durante a programação do Carnaval do Rio 2020. Na estreia, Alcione e Péricles comandarão a festa. Nomes consagrados como Leci Brandão Mumuzinho, Ferrugem, Belo, Sorriso Maroto, Dilsinho, Clareou, Leandro Sapucahy e muitos outros também estão entre os 30 shows deste ano.

De acordo com a Riotur são esperadas mais de 50 mil pessoas durante a temporada, que começa no dia 21 de fevereiro. Os ingressos custam R$ 20 inteira e R$ 10 meia.

Além da programação de shows e rodas de samba, o Terreirão contará com um telão transmitindo ao vivo os desfiles das escolas de samba dos grupos de especial e de acesso, transformando o espaço em uma grande fan fest para os foliões, ao lado da Marquês de Sapucaí .



Na quarta-feira de cinzas, o Terreirão transmitirá também a apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro. Após a escolha da tão aguardada campeã, o espaço receberá shows dos grupos Bom Gosto e RDN.

PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL TERREIRÃO 2020



• SEXTA 21/02 – 19H



Alcione + Péricles

Roda de samba

Bateria do Terreirão + intérprete convidado



• SÁBADO 22/02 – 19H



Mumuzinho + Belo

Roda de samba

Bateria do Terreirão + intérprete convidado



• DOMINGO 23/02 – 19H



Ferrugem + Suel

Roda de samba

Bateria do Terreirão + intérprete convidado



• TERÇA-FEIRA 25/02 – 19H



Clareou + Leci Brandão

Roda de samba

Bateria do Terreirão + intérprete convidado



• QUARTA-FEIRA 26/02 – 19H



Bom Gosto + RDN

Roda de samba

Bateria do Terreirão + intérprete convidado



• SEXTA-FEIRA 28/02 – 19H



Legado + Matheusinho

Roda de samba

Bateria do Terreirão + intérprete convidado



• SÁBADO 29/02 – 19H



Dilsinho + Leandro Sapucahy

Roda de samba

Bateria do Terreirão + intérprete convidado





SERVIÇO TERREIRÃO - Carnaval 2020

Datas: 21, 22, 23, 25, 26, 28 E 29 de Fevereiro



Horário: 19h

Endereço: Rua Benedito Hipólito, 66, Praça Onze - Centro



Vendas: bilheteria do Terreirão e site Ingresso Certo: www.ingressocerto.com



Valores:

Meia entrada R$ 10, inteira R$ 20.

Classificação: 18 anos (menores apenas acompanhados por responsáveis)