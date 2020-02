Ingressos para arquibancadas populares do Grupo Especial à venda hoje

Começa, hoje, a venda de ingressos das arquibancadas populares para os desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2020. Os preços são R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), e as reservas deverão ser feitas, por telefone, das 9h às 12h (ou até esgotarem-se os ingressos).

Os interessados em comprar para o setor 12 deverão ligar para (21) 3032-0012. Já para o setor 13, o número é (21) 3032-0013. Na ligação, o comprador deve informar CPF, o dia de desfile e a quantidade de ingressos desejados. Cada pessoa poderá adquirir até quatro ingressos por dia de desfile.

Se o ingresso for de meia-entrada, o comprador deverá informar esse desejo em ligação única, com essa finalidade, lembrando que terá direito a adquirir apenas um ingresso, pessoal e intransferível.

Serão disponibilizados 9 mil ingressos de arquibancadas populares para domingo (23 de fevereiro) e outros 9 mil para segunda-feira (24). Vale ressaltar que haverá 5 mil cortesias em cada dia, que serão distribuídas pelas escolas de samba às suas comunidades.

A retirada dos ingressos será dia 15 de fevereiro, sábado, das 9h às 15h, no estande montado atrás do setor 11 do Sambódromo, com acesso pela Rua Salvador de Sá. O pagamento será exclusivamente em dinheiro.

* Estagiário sob orientação de Gustavo Ribeiro