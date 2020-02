Unidos de Padre Miguel terá Iemanjá negra

Reconhecida por seus desfiles grandiosos, a Unidos de Padre Miguel levará para a Avenida em 2020 o enredo 'Ginga' totalmente afro, assinado pelo carnavalesco Fábio Ricardo. Uma das novidades será a presença de uma Iemanjá fugindo do tradicional, será negra. A escolhida foi a mega hair designer Elis de Sá, que para entrar no clima já alongou as madeixas com cabelos lisos do Sul que medem 80 cm. A UPM será a sexta escola a desfilar no sábado dia 22 de fevereiro.