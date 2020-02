Muso da Porto da Pedra exibe seu bumbum de 116cm em prol de causa nobre

Rio - Conhecido como Mister Bumbum, devido ao seus 116 cm de derrière, Fábio Alves posou para um ensaio bem provocante em São Paulo. O muso da Porto da Pedra e rei de bateria do bloco Bafo da Onça protagonizou uma sessão de fotos para a revista digital masculina Vizine. Todo o dinheiro arrecado com a publicação será revertido para projetos e ONGs LGBTs.

Nos cliques, o bumbum gigante de Fábio foi destaque mais uma vez. "Fiquei muito contente quando o Vinícius Costa me convidou para sair na revista dele, pois acho maravilhoso estar ajudando pessoas que sofrem preconceito. Em São Paulo, estive na Casa Florescer, que ajuda transexuais. Até fiz contato para ajudar este projeto", disse o enfermeiro, que também é destaque na escola de samba de Vitória MUG.Fábio desfilará em Vitória como destaque de chão no 4° carro alegórico da Mocidade Unida da Glória (MUG), terceira escola de samba que desfilará no carnaval de Vitória.Já a Porto da Pedra se apresenta na sexta-feira (21), na Sapucaí pelo Grupo A. O muso virá a frente da 6°ala coreografada.