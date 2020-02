Camarote Portela será maior e contará com shows de Maria Rita, Jorge Aragão e Arlindinho

Rio - Com cenografia de Renato Lage, o camarote Portela na Marquês de Sapucaí vai receber 1.100 pessoas diariamente, trará elementos do enredo, amplo salão de dois andares, com bares, palco, buffet Privilége completo, super frisa, e muitos shows.

No sábado, o Dj residente abre a noite convidando o grupo Tempero Carioca, seguido pelos sucessos de Arlindinho e fechando a noite com Portela Show. Já no domingo, a atração principal é o cantor Jorge Aragão. Na segunda-feira, a Velha Guarda da Portela convida Maria Rita e Teresa Cristina. No sábado das campeãs, para fechar com chave de ouro, Diogo Nogueira aquece o Camarote.



O meeting point se mantem em Copacabana, agora no JW Marriott. Lá será realizada a retirada dos kits e a saída dos ônibus em direção a Sapucaí. A abertura do local será no dia 19 de fevereiro. O funcionamento será de 19 a 24/02, de 17h as 22h. E nos dias 28 e 29, no mesmo horário.



Os ingressos estão a venda no site - http://www.camaroteportela.com.br/