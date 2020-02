Táxis vão circular no Rio com bandeira 2 no Carnaval

A Secretaria Municipal de Transportes autorizou, ontem, a utilização de Bandeira 2 nos táxis convencionais (amarelinhos), durante o período do Carnaval. A cobrança poderá ser adotada a partir das 18h do dia 21 de fevereiro, na sexta-feira, até o meio-dia do dia 26 de fevereiro, na Quarta-feira de Cinzas.

A autorização também vale das 18h do dia 29 de fevereiro até as 6h do dia 2 de março, na segunda-feira. A bandeirada do táxi convencional é de R$ 6,00 e a Bandeira 2 é de R$ 3,18 por quilômetro rodado.

No mesmo período, os táxis executivos estão autorizados a utilizar tabela tarifária nas viagens contratadas a partir dos pontos de parada, regulamentados pela SMTR junto ao Sambódromo. A tabela tarifária deverá ficar exposta em local visível ao público.