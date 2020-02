Caprichosos de Pilares terá a rainha de bateria mais nova da história da Intendente Magalhães

O que você fazia quando tinha 10 anos? Pois com essa idade, Lays Silva já foi chamada para ser a rainha de bateria da Caprichosos de Pilares. Lays Vitória, como é mais conhecida, será a mais jovem rainha da história a cruzar a Intendente Magalhães.

O convite partiu da presidência, que viu a menina sambando na quadra da escola, em Pilares. O presidente da escola, Carlos Leandro, conta o motivo da escolha: "Ela representa exatamente o que hoje é a nossa escola, comandada por jovens, que acreditam na reestruturação e fruto de uma das nossas passistas, que é do seio da nossa comunidade de Pilares".

Apesar de tão nova, Lays já tem bastante experiência no Carnaval. Com apenas 5 anos, ela surgiu no projeto da Imperatriz, mas não desfilou, por causa da pouca idade. Depois, entrou para o projeto de Nilce Fran e Valcir Pelé, há 4 anos. De lá pra cá, Lays já desfilou nas escolas mirins de Salgueiro, Mangueira e Rosas de Ouro. Este ano, ela vai desfilar como passista na Portela e Unidos de Padre Miguel, além de estar à frente da bateria de Pilares.

* Estagiário orientado por Gustavo Ribeiro