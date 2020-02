Cinthia Camilo, segunda princesa do Carnaval Carioca, está a todo vapor

Entre presenças em escolas de sambas, blocos e todos os tipos de eventos carnavalescos, a deusa da passarela Cinthia Camilo - que é a segunda princesa do Carnaval carioca - ainda precisa arrumar tempo para realizar ensaios fotográficos, fazer presenças VIPs e malhar: "Eu amo Carnaval, eu amo o samba. A gente recebe uma energia maravilhosa do povo. Não tenho dormido mas tem sido gratificante. Arrumo tempo para tudo. Passa tão rápido que eu não quero deixar de curtir esse momento por nada", revela a morena.

Em um ensaio realizado na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, a Princesa mostrou que está com o corpo perfeito, pronta para desfilar na Sapucaí: "Estou cuidando da minha alimentação e tenho feito muitos exercícios aeróbicos para aguentar a batida. Mas nasci nisso, já estou acostumada apesar de cada ano ser uma emoção diferente", revela Cinthia.

Sobre os cinco looks que usará na Sapucaí, Cinthia revela que estará bem vestida, no estilo sexy sem ser vulgar: "Eu quero que todos saiam daqui com uma imagem legal do Carnaval Carioca, principalmente quem vem de fora. Dá para se vestir sexy sem perder a elegância. Somos referências para crianças e adolescentes que sonham em fazer parte da Côrte do Carnaval do Rio, não quero ser exemplo para ninguém, mas, quero passar uma imagem bacana, positiva para todos", conclui a princesa.