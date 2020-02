Quase 100 blocos desfilarão no Rio até domingo; veja a lista

Rio - A partir desta sexta-feira até domingo, o pré-Carnaval do Rio contará com 98 blocos de Carnaval. De acordo com a prefeitura, os blocos que desfilarem sem autorização serão multados. Agentes da Secretaria Municipal de Eventos vão fazer a fiscalização.

Neste final de semana, os foliões poderão se divertir em blocos grandes como o Simpatia É Quase Amor, que sai em Ipanema, e o Bloco da Preta, no Centro do Rio. Confira abaixo a lista de blocos que desfilarão até domingo.

Sexta-feira (dia 14):

Fala Bobagem Kids (Vila da Penha). Concentração: Praça Paulo Setúbal. Início: 17h

Liga de Blocos e Bandas da Zona Portuária (Saúde). Concentração: Largo São Francisco da Prainha. Início: 18h

Badalo de Santa Teresa (Santa Teresa). Concentração: Largo das Neves. Incío: 19h

Molha o Pé das Oito (Centro). Concentração: R. São José. Início: 20h

Sábado (dia 15):

Céu na Terra (Santa Teresa). Concentração: R. Alm. Alexandrino. Início: 8h

Chora Me Liga (Centro). Concentração: Centro. Início: 9h



Chove na Barra (Barra da Tijuca). Concentração: Av. Lúcio Costa, 3300. Início: 9h



Estratégia (Centro). Concentração: Largo São Francisco de Paula. Início: 9h



Sá Pereira Infantil (Botafogo). Concentração: R. Capistrano de Abreu, 29. Início: 9h



Turbilhão Carioca (Ipanema). Concentração: Av. Borges de Medeiros (Jardim de Alah). Início: 9h

Bloco Brasil (Leme). Concentração: Praça Almirante Julio Noronha, Leme. Início: 10h



Blocão da Tijuca (Tijuca). Concentração: Praça Saens Peña. Início: 10h



Bloco da Caixinha (Vargem Grande). Concentração: Estrada do Pacuí, 2. Início: 10h



Bloco da Pracinha (Jardim Botânico). Concentração: Praça Pio XI. Início: 10h



Bloco do ECJG (Jardim Guanabara). Concentração: Praça Jerusalém. Início: 10h



Orquestra para Crianças (Recreio dos Bandeirantes). Concentração: Av. José Luiz Ferraz, 1079. Início: 10h



Minibloco (Tijuca). Concentração: Av. Maracanã. Início: 10h



Seu Largato Mama (Vila Isabel). Concentração: R. Visc. de Abaeté, 135. Início: 11h



Teimosos do Maracanã. Concentração: R. Visc. de Itamarati, 42. Início: 12h



Plantão Bom é Samambaia (Maracanã). Concentração: Praça Maracanã. Início: 13h



Só o Cume Interessa (Urca). Concentração: Praia Vermelha. Início: 13h



Butano Na Bureta (Maracanã). Concentração: R. Sen. Furtado, 48. Início: 14h



Serrote Afiado (Engenho da Rainha). Concentração: Rua Carlos Gonçalves Penna, 151. Início: 14h



Xupa Mas Não Baba (Laranjeiras). Concentração: R. Alice. Início: 14h



Batuke de Ciata (Saúde). Concentração: Rua Argemiro Bulcão, Pedra do Sal. Início: 15h



Bloco da Ansiedade (Laranjeiras). Concentração: R. Gago Coutinho. Início: 15h



Fla Master (Barra da Tijuca). Concentração: Av. Lúcio Costa, 3604. Início: 15h



Parei de Beber, Não de Mentir (Curicica). Concentração: R. Mandina. Início: 15h



Banda Carnavalesca Flack (Riachuelo). Concentração: R. Flack, 6. Início: 16h



Alegria do Sapê (Bento Ribeiro). Concentração: R. Camoropim, 188. Início: 16h



Calma Amor (Irajá). Concentração: Irajá. Início: 16h



Chá da Alice (Centro). Concentração: R. Sacadura Cabral, 49. Início: 16h



Bloco da Mamadeira (Botafogo). Concentração: Redondo da Praça General Leandro. Início: 16h



Encosta (Jardim Guanabara). Concentração: Praça Jerusalém. Início: 16h



Já Comi Pior Pagando (Tijuca). Concentração: R. Leite de Abreu, 10. Início: 16h



Confraria da Bebidinha (Abolição). Concentração: R. Macedo Braga, 12. Início: 16h



Eu Tô Aqui (Realengo). Início: 16h



Pérola da Guanabara (Ilha de Paquetá). Concentração: Paquetá. Para este bloco, será obrigatório comprar cartões especiais, nesta sexta (14), na Praça 15. Início: 16h



Simpatia é Quase Amor (Ipanema). Concentração: R. Teixeira de Melo. Início: 16h



Pinto Sarado (Santo Cristo). Concentração: Tv. Sara. Início: 17h



Bloco da Familha (Jardim Guanabara). Concentração: Praça Jerusalém. Início: 17h



Bloco do Balde Sulacap. Concentração: R. Antônio de Mendonça. Início: 17h



Encosta Que Ele Cresce (Vista Alegre). Início: 17h. Concentração: R. Ribatejo

Me Engana Que Eu Gosto (Botafogo). Início: 17h. Concentração: Praça Joia Valansi

Mistura de Santa (Santa Teresa). Início: 17h. Concentração: R. Francisca de Andrade



Os Monarcas (Ribeira). Início: 17h. Concentração: Praia da Engenhoca



Baile do Guri (Taquara). Início: 18h. Concentração: Praça Albert Sabin (Merck)



Banda Bandida (Copacabana). Início: 18h. Concentração: Praça Inhagua



Banda de Vila Isabel. Início: 18h. Concentração: Boulevard 28 de Setembro, 406



Banda do Tijuca Tênis Clube. Início: 18h. Concentração: Rua Conde de Bonfim, 451



Banda Haddock (Tijuca). Início: 18h. Concentração: R. Haddock Lobo, 359



Birita Mas Não Cai (Madureira). Início: 18h. Concentração: Estr. do Portela, 446



Bloco do Aquilah (Madureira). Início: 18h. Concentração: R. Soares Caldeira, 115



Afoxé Omo Ifá (Vila Isabel). Início: 18h. Concentração: Praça Barão de Drumond



Carmelitas (Ensaio) (Centro). Início: 18h. Concentração: Praça Tiradentes



Bloco do Rock (Centro). Início: 18h. Concentração: Praça Tiradentes



Bloco Eu Amo a Lapa. Início: 18h. Concentração: Av. República do Paraguai, 395



Bloco Minha Raiz (Maracanã). Início: 18h. Concentração: R. Visc. de Itamarati, 41



Deita Mas Não Dorme (Taquara). Início: 18h. Concentração: Estr. dos Bandeirantes, 144



Fuzuê... Só Alegria Pra Você!! (Del Castilho). Início: 18h. Concentração: R. Chapadinha, 12



Amigos da Esquina (Engenho de Dentro). Início: 20h. Concentração: R. Pernambuco



Ih, É Carnaval! (Urca). Início: 21h. Concentração: Av. Pasteur

Domingo (dia 16):

Blocão de Copacabana (Copacabana). Início: 9h. Concentração: Av. Atlântica



Bloco da Preta (Centro). Início: 9h. Concentração: R. Primeiro de Março, 35



Ensaios do Bloco Amigos da Onça (Flamengo). Início: 9h. Concentração: Calçadão da Praia do Flamengo



Gigantes da Lira (Laranjeiras). Início: 9h. Concentração: Rua General Glicério



Se Não Quiser Me Dar Me Empresta (Ipanema). Início: 9h. Concentração: Av. Vieira Souto, 100



Bloco Fogo e Paixão (Centro). Início: 10h. Concentração: Largo São Francisco de Paula



Cordão do Boitatá (Cortejo) (Centro). Início: 10h. Concentração: Av. Henrique Valadares



Suvaco do Cristo (Jardim Botânico). Início: 10h. Concentração: R. Jardim Botânico, 594



Banda de Cavalcante. Início: 12h. Concentração: R. Graça Melo

Acorda e Vem Brincar (Vila Valqueire). Início: 12h. Concentração: R. das Dálias



Banda da Barra. Início: 14h. Concentração: Av Lucio Costa Em Frente Ao Numero 3646



Quem Num Guenta Bebe Água (Laranjeiras). Início: 14h. Concentração: R. Gago Coutinho, 37



Foliões da Prainha (Saúde). Início: 15h. Concentração: Largo São Francisco da Prainha



Chaleira do Vidigal (Leblon). Início: 15h. Concentração: Leblon



Fuzuê da Ilha (Ilha do Governador). Início: 15h. Concentração: Rua Uçá



Urubuzada (Tijuca). Início: 15h. Concentração: Praça Afonso Pena



Concentra Mas Não Sai (Santa Cruz). Início: 15h. Concentração: R. Lopes de Moura



Fala Bobagem (Vila da Penha). Início: 16h. Concentração: Praça Paulo Setúbal



Unidos da Ribeira. Início: 16h. Concentração: Praça Iaiá García



Empolga Às 9 (Ipanema). Início: 16h. Concentração: Av. Vieira Souto (Posto 9)



Rodopiando No Tombo do Copo (Rio Comprido). Início: 16h. Concentração: Praça Del Vecchio.

Tá Pirando, Pirado, Pirou! (Urca). Início: 16h. Concentração: Av. Pasteur, 404



Eles Que Digam (Santo Cristo). Início: 17h. Concentração: R. Nabuco de Freitas



Xodó da Piedade. Início: 17h. Concentração: R. Silvana



Eu Choro Curto Mas Rio Comprido (Rio Comprido). Início: 17h. Concentração: Rua Aristides Lobo, 250



Pipoca e Guaraná (Maracanã). Início: 17h. Concentração: Praça Cmte. Xavier de Brito



Morena do Dom (Centro). Início: 17h. Concentração: R. André Cavalcanti, 44



Vai Tomar no Grajaú. Início: 17h. Concentração: Av. Eng. Richard, 100



Foliões do Verdun (Grajaú). Início: 18h. Concentração: Largo do Verdun



Quem Vai Vai, Quem Não Vai , Não Cagueta! (Ilha do Governador). Início: 18h. Concentração: Praça Jerusalém

Deita Mas Não Dorme (Taquara). Início: 18h. Concentração: Estr. dos Bandeirantes, 144



Do Vinil ao K7 (Madureira). Início: 18h. Concentração: R. Soares Caldeira, 115



Escravos da Mauá (Saúde). Início: 18h. Concentração: Av. Barão de Tefé, 27



Larga Onça Alfredo (Laranjeiras). Início: 18h. Concentração: R. Ipiranga



Bloco dos Palhacinhos (Brás de Pina). Início: 19h. Concentração: Est. do Quitungo, 1221



Pra se Apaixonar (Quintino Bocaiúva). Início: 19h. Concentração: R. Vital, 320