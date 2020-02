Ferrugem, Pocah e Rebecca agitam o carnaval na Barra da Tijuca

Rio - O Rio Beach Club, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, vai receber o projeto ‘Feverê’ durante o carnaval 2020. Serão cinco festas ao todo, com diversos estilos musicais, piscina e muita animação. O projeto resgata os antigos bailes de carnaval nos clubes e tem como objetivo proporcionar aos foliões uma experiência com mais segurança e conforto.



Todos os eventos têm em comum a proposta pool party com a piscina liberada para refrescar o público. A programação musical promete agradar todos os gostos com eletrônico, hip hop, funk, samba, MPB e um super show do cantor Ferrugem na quarta-feira de cinzas.







Programação:





Pool By INC (pool party)



Data: 22 de fevereiro de 2020



Horário: 11h



Line-up: Bhaskar



Beavis (BH)



Sobrinho (BH)



Gudi (SP)



Mario Vilela



Alle Souza



Luckas







Bloco do Carrito (open bar)



Data: 23 de fevereiro de 2020



Horário: 14h



Line-up: Muri



Feijão



Glitterada



Brunetta



Kelner



Luckas



Jamal







KRIOK



Data: 24 de fevereiro de 2020



Horário: 16h



Line-up: Pocah



Rebecca



DJ Zullu







Nas Internas Pool Fantasy



Data: 25 de fevereiro de 2020



Horário: 10h







Carná do Ferrugem (show do cantor Ferrugem)



Data: 26 de fevereiro de 2020



Horário: 16h



Outros nomes conhecidos que se apresentam no evento são Pocah e Rebecca. Os ingressos variam entre R$ 60 e R$ 198 e já estão à venda. Para adquirir, clique aqui Data: 22 de fevereiro de 2020Horário: 11hLine-up: BhaskarBeavis (BH)Sobrinho (BH)Gudi (SP)Mario VilelaAlle SouzaLuckasData: 23 de fevereiro de 2020Horário: 14hLine-up: MuriFeijãoGlitteradaBrunettaKelnerLuckasJamalData: 24 de fevereiro de 2020Horário: 16hLine-up: PocahRebeccaDJ ZulluData: 25 de fevereiro de 2020Horário: 10hData: 26 de fevereiro de 2020Horário: 16h