Rainha de bateria da Mocidade, Giovana Angélica mostra samba no pé em ensaio na Sapucaí

Rio - Giovana Angélica deu um show de samba no pé no ensaio da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel na noite desta quinta-feira ( 13), no Sambódromo.



Para a ocasião, a rainha de bateria da escola de samba do Rio apostou em um top verde com franjas, peça exclusiva da Emana Festival Clothes, e um micro short, deixando suas tatuagens à mostra.



A folia deste ano marca a estreia da turismóloga à frente dos ritmistas da escola de samba do carnaval carioca.