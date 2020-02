Rio - O New Kids on The Bloco divulgou a data do seu próximo cortejo. O bloco se apresentará no dia 22 de fevereiro no Passeio Ernesto Nazaré, no Santo Cristo, na Zona Portuária.

De acordo com os organizadores, o espaço tem capacidade para 10 mil pessoas e o evento terá entrada gratuita. Os ingressos podem ser gerados através do site da Sympla

O New Kids on The Bloco faz covers de músicas pop em ritmos brasileiros e latinos.