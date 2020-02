Após fratura, Ana Paula Evangelista brilha no ensaio da Tijuca

Rio - Ana Paula Evangelista, musa da escola de samba Unidos da Tijuca, participou do ensaio da agremiação na noite da última quinta-feira (13), um mês depois de fraturar o punho durante acidente no arrastão que aconteceu no Bloco da Favorita, em Copacabana. A modelo usou um shortinho e um top decotado mostrando que está pronta para arrasar na Sapucaí mesmo com o punho esquerdo imobilizado.