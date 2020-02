Rio - Paolla Oliveira apostou no cabelão para desfilar no Bloco da Favorita, em São Paulo, neste sábado. A atriz apostou no cabelão e em um vestidinho curtinho para sair como musa do bloco idealizado pela promoter Carol Sampaio. Paolla fez o maior sucesso com os fãs ao deixar o hotel para seguir para o bloco. Simpática, a atriz posou para fotos com seus admiradores. Famosas como Monique Alfradique, Valesca Popozuda, Bia e Branca Feres, entre outras, também participaram do evento.