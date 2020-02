Rio - Preta Gil foi recebida com aplausos ao chegar no trio elétrico onde vai comandar o Bloco da Preta, na manhã deste domingo. A cantora escolheu uma fantasia que representa a ancestralidade dos orixás e é toda feita de crochê.

A concentração do bloco começou às 9h, na Rua Primeiro de Março, na altura no número 35, no Centro do Rio. Famosos como David Brazil, que se fantasiou de Ivete Sangalo, Thaynara OG, Fernanda Paes Leme, entre outros, prestigiaram o Bloco da Preta.