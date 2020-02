Foliões fazem a festa nas ruas do Rio no último domingo de pré-Carnaval

Rio - O último domingo de pré-Carnaval está a todo vapor no Rio de Janeiro. Os foliões se esbaldaram nas ruas da cidade e seguiram o Bloco da Preta, no Centro da cidade, o Gigantes da Lira, em Laranjeiras, o Fogo e Paixão, que completa 10 anos neste Carnaval, entre outros. Já o Se Não Quiser Me Dar Me Empresta convidou o Fica Comigo e fez a festa na Avenida Vieira Souto, em Ipanema.

Foliões se divertem no bloco Se Não Quiser Me Dar Me Empresta, na Zona Sul do Rio, neste último domingo de pré-Carnaval



Crédito: Carla Alves / Agência O Dia pic.twitter.com/qmN6jpa29s — Jornal O Dia (@jornalodia) February 16, 2020 Confira a programação dos blocos deste domingo:

Blocão de Copacabana (Copacabana). Início: 9h. Concentração: Av. Atlântica

Bloco da Preta (Centro). Início: 9h. Concentração: R. Primeiro de Março, 35



Ensaios do Bloco Amigos da Onça (Flamengo). Início: 9h. Concentração: Calçadão da Praia do Flamengo



Gigantes da Lira (Laranjeiras). Início: 9h. Concentração: Rua General Glicério



Se Não Quiser Me Dar Me Empresta (Ipanema). Início: 9h. Concentração: Av. Vieira Souto, 100



Bloco Fogo e Paixão (Centro). Início: 10h. Concentração: Largo São Francisco de Paula



Cordão do Boitatá (Cortejo) (Centro). Início: 10h. Concentração: Av. Henrique Valadares



Suvaco do Cristo (Jardim Botânico). Início: 10h. Concentração: R. Jardim Botânico, 594



Banda de Cavalcante. Início: 12h. Concentração: R. Graça Melo



Acorda e Vem Brincar (Vila Valqueire). Início: 12h. Concentração: R. das Dálias



Banda da Barra. Início: 14h. Concentração: Av Lucio Costa Em Frente Ao Numero 3646



Quem Num Guenta Bebe Água (Laranjeiras). Início: 14h. Concentração: R. Gago Coutinho, 37



Foliões da Prainha (Saúde). Início: 15h. Concentração: Largo São Francisco da Prainha



Chaleira do Vidigal (Leblon). Início: 15h. Concentração: Leblon



Fuzuê da Ilha (Ilha do Governador). Início: 15h. Concentração: Rua Uçá



Urubuzada (Tijuca). Início: 15h. Concentração: Praça Afonso Pena



Concentra Mas Não Sai (Santa Cruz). Início: 15h. Concentração: R. Lopes de Moura

Fala Bobagem (Vila da Penha). Início: 16h. Concentração: Praça Paulo Setúbal



Unidos da Ribeira. Início: 16h. Concentração: Praça Iaiá García



Empolga Às 9 (Ipanema). Início: 16h. Concentração: Av. Vieira Souto (Posto 9)



Rodopiando No Tombo do Copo (Rio Comprido). Início: 16h. Concentração: Praça Del Vecchio.



Tá Pirando, Pirado, Pirou! (Urca). Início: 16h. Concentração: Av. Pasteur, 404



Eles Que Digam (Santo Cristo). Início: 17h. Concentração: R. Nabuco de Freitas



Xodó da Piedade. Início: 17h. Concentração: R. Silvana



Eu Choro Curto Mas Rio Comprido (Rio Comprido). Início: 17h. Concentração: Rua Aristides Lobo, 250



Pipoca e Guaraná (Maracanã). Início: 17h. Concentração: Praça Cmte. Xavier de Brito



Morena do Dom (Centro). Início: 17h. Concentração: R. André Cavalcanti, 44



Vai Tomar no Grajaú. Início: 17h. Concentração: Av. Eng. Richard, 100



Foliões do Verdun (Grajaú). Início: 18h. Concentração: Largo do Verdun



Quem Vai Vai, Quem Não Vai , Não Cagueta! (Ilha do Governador). Início: 18h. Concentração: Praça Jerusalém



Deita Mas Não Dorme (Taquara). Início: 18h. Concentração: Estr. dos Bandeirantes, 144



Do Vinil ao K7 (Madureira). Início: 18h. Concentração: R. Soares Caldeira, 115



Escravos da Mauá (Saúde). Início: 18h. Concentração: Av. Barão de Tefé, 27



Larga Onça Alfredo (Laranjeiras). Início: 18h. Concentração: R. Ipiranga



Bloco dos Palhacinhos (Brás de Pina). Início: 19h. Concentração: Est. do Quitungo, 1221



Pra se Apaixonar (Quintino Bocaiúva). Início: 19h. Concentração: R. Vital, 320