Duda Almeida será Musa da São Clemente

Rio - Duda Almeida é um rosto bastante conhecido na internet. Digital influencer nascida e criada na Cidade de Deus, a jovem de 23 anos premiada pela prefeitura do Rio e pelo Instituto Zumbi dos Palmares como influenciadora social por sua luta contra o racismo, será musa da escola de samba São Clemente, no Carnaval 2020. O que poucos sabem é que a escola já faz parte da vida de Duda.



"A São Clemente foi fundada pelo meu tio avô, então, toda a minha família desde que se entende por gente é clementiano. Desde pequena vou ao ensaios, minha mãe já foi porta bandeira da escola, meu tio mestre de bateria, o presidente é primo da minha mãe, e é um amor que passa de geração pra geração", conta.



Apesar de estar estreando no posto de musa, Duda é uma veterana da Sapucaí. "É a primeira vez que venho como musa, mas já desfilei na ala das passistas. Eu já desfilo no carnaval desde os 12 anos, vinha na bateria, tocando chocalho, tamborim e caixa, cada ano, um instrumento diferente. Depois dos 18 anos, virei a musa da bateria por três anos seguidos da escola da minha comunidade, Coroado de Jacarepaguá, fundada pelos meus avós paterno e materno, junto com amigos, e minha avó", afirma Duda, que ainda complementa: "Pra mim, ser musa da São Clemente é um sonho, e uma felicidade gigante, porque sinto que estou dando continuidade à um legado, porque carnaval é mais do que folia, é uma festa, tem muito amor e história por trás de tudo".



Em ótima forma física, Duda está redobrou os cuidados com o corpo e as aulas de samba no pé. "Tenho feito aulas de samba com a Mayara Lima, uma amigona que mora na Cidade de Deus também, e é uma referência pra mim. Faço massagens modeladoras, para estar bem definida até o dia do desfile", finaliza.