Dona da Sapucaí

Dona de uma voz potente e uma beleza de dar inveja, Iza vai mostrar mais um de seus talentos hoje na Marquês de Sapucaí. É que a cantora será Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense, da Série A, e reinará com muita classe e samba no pé à frente da bateria Swing da Leopoldina.

Em sua estreia no posto, Iza confessa que está com um friozinho na barriga. "Rola um nervosismo, claro. É uma grande responsabilidade estar a frente da bateria de uma escola de samba. Estou muito feliz", diz ela. A expectativa para pisar na Passarela do Samba também é grande. "Estou muito ansiosa para chegar logo. Vai ser uma emoção incrível, com certeza. Os torcedores da Imperatriz podem esperar toda a minha energia e amor".

EM CASA

Nascida e criada em Olaria, a cantora está em casa. A relação com os integrantes da agremiação, segundo ela, é muito boa. "A quadra da Imperatriz é um lugar importante para mim, eu morava em Olaria, estudava perto da quadra, passava sempre em frente, tenho muitos amigos lá", explica.

FANTASIA

Quando o assunto é sua fantasia, o que seu look vai representar e se é mais comportado ou ousado, Iza deixa um suspense no ar. "É surpresa".



SAMBA NO PÉ

Rainha, Iza ela se espelhou em uma das musas da Imperatriz Leopoldinense para fazer bonito na Avenida. "Eu admiro demais a Ketula Mello, musa da escola. Eu acho ela linda, empoderada. Acho que ela representa muito o samba e a mulher negra", destaca.



BOA FORMA

Com um corpo escultural, Iza revela o que faz para manter a boa forma e como está sendo sua preparação para o carnaval. "Desde que tive um problema no joelho e não podia operar na hora, comecei a malhar para fortalecer a musculatura até poder operar. Comecei a gostar muito e hoje faço exercícios todos os dias. Acho que a própria preparação para estar no palco já é um treinamento para o Carnaval também".



BLOCOS DE RUA

Além de marcar presença na Avenida, muitas celebridades gostam de curtir os blocos de rua no carnaval. A cantora revela que gosta da folia popular, mas sua agenda pode não permitir que ela se jogue com a galera. "Eu adoro blocos. Mas esse ano não sei se terei tempo porque vou trabalhar muito durante o Carnaval", comenta.