Rainha de bateria da Mocidade doa looks usados em ensaios da escola

Rio - Rainha de bateria da Independente de Padre Miguel, Giovana Angélica, não quis guardar os looks usados nos ensaios da Verde e Branco no armário. A turismóloga preferiu fazer uma boa ação e doou todas as suas produções no último ensaio da escola de samba carioca, que aconteceu no último sábado (15).



Giovana, que é cria da comunidade de Padre Miguel, fez um um bingo entre as passistas da escola e doou até os looks que nem chegou a usar.



Este ano marca a estreia da beldade à frente dos ritmistas.