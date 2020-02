Programa 'Saber Beber' distribui 250 mil garrafas de água para incentivar o consumo responsável neste Carnaval

Rio - Com o mote “Que Beleza é Saber Beber Neste Carnaval”, o Saber Beber vai reforçar que a alegria da festa carnavalesca tem tudo a ver com a responsabilidade na hora de consumir bebida alcoólica. O programa do Grupo Petrópolis aposta na água com rótulo exclusivo como principal aliada para disseminar a mensagem de conscientização, e distribui cerca de 250 mil garrafas d’água em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

Além dos 100 mil litros de água distribuídos, o programa de consumo responsável enfatiza a importância de não misturar bebida e direção, com parceria exclusiva com o aplicativo de transporte Uber. A importância da responsabilidade na hora de consumir bebida alcóolica também estampará outdoors nas estradas, além das redes sociais da marca.



“Queremos lembrar que os exageros acabam com a festa. De abadá ou de fantasia, o importante é se divertir com sabedoria e isso inclui uma boa alimentação, o consumo de água e o respeito ao próximo”, explica Emerson Neves, gerente de comunicação do Grupo Petrópolis. “Mais do que informar, o intuito do Saber Beber é passar conhecimento e convidar as pessoas a fazer parte da nossa campanha”, complementa.

Com as ações, o Saber Beber espera impactar um milhão de pessoas em todo o país neste carnaval.

Na cidade berço do samba, o Saber Beber vai marcar presença na Sapucaí. O programa vai disseminar a mensagem de conscientização com a distribuição de garrafas d’água personalizadas no Camarote Verão, da cerveja Itaipava, Camarotes Rio, King e Quem.



No carnaval de rua, o tradicional Bloco Empolga às Nove, que reúne cerca de 100 mil pessoas no desfile nos bairros de Ipanema e Copacabana, também contará com ações do programa, com distribuição de água e ventarolas.