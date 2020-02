Gracyanne Barbosa revela perrengue durante ensaio no sambódromo

São Paulo - Neste ano, Gracyanne Barbosa é rainha de bateria da União da Ilha, escola de samba do Carnaval do Rio de Janeiro. A musa tem uma verdadeira coleção de perrengues já enfrentados em desfiles na Sapucaí e no Anhembi, em São Paulo.

Em um de seus vários momentos no sambódromo, Gracy enfrentou dificuldades com a sandália que estava usando, segundo informações da revista Quem. "Usava uma sandália de saltão bem alto e o zíper, no tornozelo, arrebentou. Continuei sambando até o fim da Avenida", disse ela.

O carnaval faz parte da vida de Gracyanne, que procura estar sempre presente nos ensaios de sua escola. E os blocos de rua não ficam para trás e também contagiam a musa fitnessa que, inclusive, esteve no Unidos do Bar Brahma, no Centro de São Paulo, no último domingo (16).

Apesar de estar longe dos desfiles na capital paulista desde 2016, Gracyanne teve o nome especulado como possível participação especial na apresentação da escola de samba Império de Casa Verde, que tem Belo como um dos intérpretes em 2020. Procurada pela revista, a assessoria da beldade afirmou que não há nada previsto.