Segunda princesa do Carnaval faz homenagem a Nossa Senhora

Cinthia Camillo, segunda princesa do Carnaval carioca, resolveu fazer uma homenagem a Nossa Senhora, uma das suas santas de devoção. A beldade vestiu um figurino com o Sagrado Coração de Maria, idealizado pelo estilista Ruan Morelli: "Não é porque é Carnaval que não podemos abordar esse tema. A minha fé anda comigo em qualquer lugar e me sustenta. Que tenhamos todos um Carnaval de alegria, paz e amor”, disse a princesa que teve sua beleza assinada por Gabriel Lopes.

Quem esteve presente na Sapucaí se emocionou com o modelito da Princesa: "A Mangueira era a Agremiação que estaria no teste de luz e som da Sapucaí. E ela tem como enredo o possível retorno de Jesus vindo do Morro da Mangueira, em homenagem à Mangueira, a fé e a Maria eu vim assim. Recebi muito carinho do público presente e nas redes sociais também. Estamos carente de amor e fé", confessa Cinthia.