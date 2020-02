Fairmont vai sediar prévia da Bienal de Veneza

Em todo mundo, as cidades conquistam as pessoas pelas suas belezas naturais, história, cultura e arquitetura. Algumas não têm o encanto natural do Rio de Janeiro, mas nos cativam pela arte, exuberância e funcionalidade de seus espaços. De tão impactantes, exibem esculturas que se confundem com projetos arquitetônicos e viram verdadeiros cartões postais.



Juntar artistas com essas características e arquitetos é uma tendência no mercado internacional, que vai ser apresentada em coletiva para a imprensa, no próximo domingo (23), às 15 horas, no Fairmont Hotel, em Copacabana, com a presença do artista visual e arquiteto brasileiro Edo Rocha e do arquiteto americano Neil Kerman. E também dos artistas do Gotham Innovation Greenhouse, entre outros.A coletiva será comandada pelo galerista Louis Ventura, da Saphira & Ventura Gallery, de Nova York. Após a apresentação, haverá coquetel de lançamento da exposição de trabalhos selecionados no Brasil para a Bienal.



E, na segunda-feira, na Marquês de Sapucaí, Louis Ventura recebe convidados VIPs no camarote + Brasil 2020, de Alexis de Vaulx, para o lançamento dos artistas e arquitetos brasileiros e americanos que foram selecionados para a Bienal. Lá, com a presença de alguns desses profissionais, haverá a projeção dos projetos inovadores e colaborativos que eles levarão para Veneza.