Corpo de Bombeiros libera Sambódromo para o Carnaval

Rio - O Corpo de Bombeiros liberou o Sambódromo do Rio para os desfiles do Carnaval 2020 após uma vistoria realizada nesta quarta-feira. A inspeção, que estava prevista para quinta-feira, foi antecipada pela corporação para a tarde de hoje.

Segundo os Bombeiros, os militares avaliaram itens obrigatórios em estruturas provisórias e o local está em conformidade no que diz respeito à segurança contra incêndio e pânico. A corporação entregará a autorização para Liesa e Riotur.



Na segunda-feira, o Tribunal de Justiça deu parecer favorável para a liberação da Passarela do Samba em audiência especial realizada na 1ª Vara de Fazenda Pública do Rio entre Riotur, Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), Ministério Público, Procuradoria Geral do Município e Corpo de Bombeiros.