Musa da Portela encarna índia em ensaio

Rio - Musa da Portela, Shayene Cesário fez um ensaio fotográfico inspirado no enredo da escola e surgiu caracterizado de índia. De acordo com a sambista, a fantasia dela no desfile na Sapucaí representará a arara azul, um dos pássaros mais cobiçado pelos índio tupinambás.

A trajetória de Shayene no carnaval começou quando ela ainda era criança e desfilava na escola mirim "Sementes do Estácio", bairro onde nasceu. Filha de passista, a musa se destacou com o título de "Princesa do Carnaval 2009" e "Rainha do Carnaval 2010", concurso organizado pela Riotur para eleger a corte momesca.

No ano seguinte, Shayene se consagrou como rainha de bateria da Estácio de Sá. Já a sua estreia na Portela aconteceu em 2012. A sambista também já foi musa da Rocinha e rainha de bateria da Curicica.