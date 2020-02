Chegou o dia! Sambódromo recebe nesta sexta-feira início dos desfiles das escolas da Série A

Rio - É hoje! A partir das 22h30 desta sexta-feira, o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, recebe o primeiro dia de desfiles da Série A, grupo de acesso que da uma única vaga no Grupo Especial de 2020, apenas para a agremiação campeã na quarta-feira de cinzas.



A abertura fica por conta do Vigário Geral que depois de 26 anos volta a desfilar no palco principal da maior festa da cultura popular brasileira. Além do Vigário, passarão na avenida esta noite a Rocinha, Unidos da Ponte, Porto da Pedra, Cubango, Renascer de Jacarepaguá e Império Serrano.



Para os moradores do Rio de Janeiro haverá transmissão pela TV Globo, mas somente a partir das 23h15, com narração de Pedro Bassan e Mariana Gross.

Rio, 13/11/2019 - Precariedade das escolas de Samba do grupo A. Barracao da Renascer de Jacarepagua., Zona da Leopoldina, Centro do Rio. Na Foto Gabriel Macedo. Foto: Ricardo Cassiano/Agencia O Dia - Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

As escolas precisam cumprir seus desfiles em até 55 minutos ou no mínimo 45. Quem descumprir esta regulamentação perde um décimo na apuração para cada minuto excedido ou não utilizado. Para mostrar o seu enredo as escolas devem usar um mínimo de duas e um máximo de quatro alegorias.Veja abaixo escola por escola o que vem aí no primeiro dia de desfiles da Série A- A escola irá apresentar para o público o “Conto do Vigário”, questionando fatos e a história oficial contada. O enredo aborda o tema como se o próprio Brasil contasse sua verdadeira história e é desenvolvido por Rodrigo Almeida. *- A Rocinha vai entrar na avenida contando a história de Maria Conga tem uma história de luta e fundou um quilombo em Magé, depois de sua morte foi consagrada no reino das almas, se tornando uma preta velha rezadeira. *- O desfile abordará mais precisamente nos elos que eternizam o mundo do samba, o legado que as escolas constroem através da união da sua comunidade. *– O Tigre de São Gonçalo viaja até a Bahia para levar a história das negras que se tornaram as baianas quituteiras, passando pela religiosidade e desembarcando no Rio de Janeiro onde prometem dar um verdadeiro banho de cheiro no templo do samba. *– O enredo “A voz da Liberdade” trará a vida de Luiz Gama, primeiro advogado negro e filho de Luisa Mahin. O desfile abordará as raízes africanas do homem e a sua luta no movimento abolicionista pela liberdade dos negros. *