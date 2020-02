App de relacionamentos quer juntar solteiros neste Carnaval

Rio - Durante os dias de folia, o The Inner Circle, aplicativo de relacionamentos que valoriza os encontros na vida real, pretende unir também os solteiros que vão aproveitar os bloquinhos de rua com uma ação especial. "Fique junto no Carnaval" é um convite para que as pessoas encontrem o seu match nos dias de festa.



Em diferentes estações do metrô, as pessoas serão recepcionadas por embaixadores do app, e poderão retirar óculos de sol para aproveitar a festa em grande estilo, e copos personalizados que vão garantir a hidratação e ainda contribuir com o meio ambiente, gerando menos lixo. E pensando nos solteiros que estão em busca de um amor, o The Inner Circle preparou uma bandana que vai funcionar como um sinal para que outras pessoas solteiras saibam que estão procurando um romance no carnaval.



Os embaixadores também vão promover jogos para que as pessoas possam ganhar uma assinatura gratuita do aplicativo e ingressos para os eventos do The Inner Circle. Além disso, o folião que tirar uma foto e marcar o app nas redes sociais utilizando #CarnavalLove vai concorrer a uma assinatura gratuita por um ano. Há nove meses no País, o The Inner Circle já tem uma grande adesão do público. O app pode ser baixado no Rio de Janeiro e São Paulo, e está disponível para iOS, Android e no www.theinnercircle.co.





Serviço - Fique junto no carnaval com o The Inner Circle



21/02: Carmelitas Santa Teresa



Pit Stop no Convento Carmelitas Ladeira de Santa Teresa, 52, das 13h às 15h



22/02: Amigos da Onça Flamengo, Posto 3



Pit Stop no Boteco Belmonte das 6h às 8h ou até a partida do bloco



23/02: Areia Leblon, Posto 12



Pit Stop no Quiosque Azur, das 8h às 10h ou até a partida do bloco



24/02: Sargento Pimenta Flamengo



Pit Stop no Boteco Belmonte, das 8h às 10h



25/02: Orquestra Voadora Flamengo



Pit Stop no Coreto Modernista, das 15h às 17h ou até a partida do Bloco