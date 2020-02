Grupo de Acesso: após polêmica, Lierj diz que só uma escola subirá ao Grupo Especial

O desfile da Série A (também conhecido como grupo de acesso) ainda não começou, mas já está provocando polêmica. Nas redes sociais, circula a reprodução de um documento da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro indicando que as duas agremiações melhor colocadas subirão para o Grupo Especial. No entanto, o regulamento da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) admite que apenas uma delas seja alçada à elite do Carnaval.

Presidente da Lierj, Wallace Palhares esclarece que só uma das escolas da Série A subirá ao Grupo Especial.

"Apesar da plenária e de os presidentes das escolas terem decidido que duas escolas subiriam, isso caiu por terra. No fim de janeiro, assinamos contrato com a Riotur e a Liesa e concordamos que só uma escola subiria. A Liesa é quem convida. Então, uma agremiação subirá", disse Palhares.