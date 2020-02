Presidente-enredo, carnavalesco mestre-sala...Apaixonados 'jogam nas 11' na Intendente Magalhães

Na Rosas de Ouro, escola do Grupo de Acesso da Intendente Magalhães, Nilce Fran é presidente, enredo e o que mais precisar. Quando falta material, é ela quem vai ao Mercadão de Madureira para renovar o estoque de adereços. "Cheguei carregada de bolsas. É muito amor", diz. A escola que tem a passista da Portela como enredo é uma das 58 que desfilarão no chamado 'Carnaval do Povo' da Intendente, onde a entrada é grátis. Ali, longe dos holofotes da Sapucaí, os apaixonados por carnaval jogam nas 11. A Rosas de Ouro, fundada como bloco nos anos 1970 por integrantes da Portela - entre eles Candeia e Wanderley Francisco, pai de Nilce -, desfila domingo, por volta das 20h. Por volta das 4h, é a madrinha Portela quem desfila na Sapucaí. Na primeira, Nilce é o enredo. Na segunda, diretora de harmonia e coordenadora da ala de passistas. Haja amor e fôlego. 19/02/2020 - Rio de Janeiro - Especial carnaval 2020 na Entendente Magalhães na zona norte do Rio, barracão usado por todas as escolas em Oswaldo Cruz, Nilce Fran , presidente da Rosa de Ouro, e Luiz das Faixas Foto: Fabio Costa/Agencia O Dia - FabioCosta "Eu nasci no carnaval, cresci nessa logística. Sou presidente da escola que meu pai fundou, agora também enredo. É gratificante. As escolas desse grupo são menores, o processo é muito difícil. A paixão nos guia, você tem que jogar nas 11. A gente não tem dinheiro para pagar salários, então todo mundo se ajuda", admite a passista, enquanto dava uma mão de tinta na imagem de Iansã. "É minha mãe. Tem que estar linda". Carnavalesco e mestre-sala 19/02/2020 - Rio de Janeiro - Especial carnaval 2020 na Entendente Magalhães na zona norte do Rio, barracão usado por todas as escolas em Oswaldo Cruz, o carnavalesco Caio Araújo da Escola de Samba Vila Santa Tereza Foto: Fabio Costa/Agencia O Dia - FabioCosta Jogar nas 11 também é um termo recorrente na Unidos da Vila Santa Tereza, agremiação de Coelho Neto. Caaio Araujo - com 'a' duplicado, mesmo - já foi mestre-sala e diretor de carnaval da escola. Ano passado, foi anunciado como carnavalesco sem saber. Topou a missão no susto e criou o enredo "No Saçarico da Intendente, a Vila Canta Rosa", sobre a experiente carnavalesca Rosa Magalhães. "Nunca foi pretensão ser carnavalesco, mas minha família faz parte da escola. Minha mãe já foi presidente, agora é vice. Minha irmã é diretora de barracão. A gente vai se ajudando", diz Caaio, que além de carnavalesco é mestre-sala na Acadêmicos de Vigário Geral, escola da Série A da Sapucaí - desfilou na sexta-feira. 19/02/2020 - Rio de Janeiro - Especial carnaval 2020 na Entendente Magalhães na zona norte do Rio, barracão usado por todas as escolas em Oswaldo Cruz,A presidente da Escola de Samba Vila Santa Tereza , Patrícia Durmmond dorme no barracão para ajudar na escola . Foto: Fabio Costa/Agencia O Dia - FabioCosta A presidente da Vila Santa Tereza, Patrícia Drummond, não tem cerimônia. Cola adereços nas alegorias, carrega peso e serve almoço para a tropa de ajudantes. Nos últimos dias antes do desfile, marcado para segunda-feira, ela tem passado as noites no barracão. "Vou dormir em cima da alegoria. Trouxe meu travesseiro, meu colchonete". 19/02/2020 - Rio de Janeiro - Especial carnaval 2020 na Entendente Magalhães na zona norte do Rio, barracão usado por todas as escolas em Oswaldo Cruz, Foto: Fabio Costa/Agencia O Dia - FabioCosta O galpão das escolas da Intendente fica em Oswaldo Cruz e reúne praticamente todas as escolas da Intendente. Agremiações rivais ficam lado a lado. "A gente até se ajuda, mas carnaval é competição. Quando preciso ir ao banheiro, eu vou olhando para baixo, sem nem prestar atenção nas alegorias das outras escolas. Não quero ter preocupação. Já bastam as minhas", brinca.

Grupo da Intendente Magalhães racha e fará desfile à parte

Os desfiles da Intendente Magalhães tiveram mudanças para este carnaval. Os grupos B e C se juntaram e formaram o Grupo Especial da Intendente, que conta com 20 escolas - desfilam segunda e terça-feira. Outras seis agremiações não concordaram com decisões da Liga Independente das Escolas de Samba do Brasil (Liesb) e racharam. Arame de Ricardo, Unidos de Lucas, Tradição, Siri de Ramos, Vizinha Faladeira e Alegria da Zona Sul criaram a Livres (Liga Independente Verdadeira Raízes das Escolas de Samba) e vão desfilar à parte. Subirão à Série A da Sapucaí duas escolas, uma de cada liga.

"A Livres surgiu pela insatisfação com a Liesb, pois não tínhamos justificativa dos jurados. Sem transparência, não existe prestação de contas. Nada funcionava como deveria. A Livres surgiu pela insatisfação das agremiações", diz Raphaela Nascimento, presidente da Livres.

Neste domingo, 12 escolas desfilam pelo Grupo de Acesso da Intendente - antiga Série D. Entre elas agremiações tradicionais como a Caprichosos de Pilares e a Unidos do Cabuçu. No sábado das campeãs, 20 escolas desfilam no Grupo de Avaliação, a última divisão do carnaval.

Escolas da Intendente usam barracão em Oswaldo Cruz. Desfile começa hoje com o Grupo de Acesso