Atenção às interdições no Sambódromo para os desfiles de hoje

Os cariocas devem ficar atentos às mudanças no entorno do Sambódromo. Para permitir a chegada e a saída dos carros alegóricos da Cidade do Samba à Marquês de Sapucaí, algumas vias da região central da cidade ficarão interditadas, de hoje a terça-feira, em três horários distintos.

Até 7h de hoje, a pista central da Avenida Presidente Vargas, sentido Praça da Bandeira, será fechada, no trecho entre Avenida Passos e a última agulha de acesso da pista lateral para a Central. A Zona Portuária também sofrerá interdições.

O Túnel Rio 450 e a Via Binário do Porto, sentido Rodoviária, permanecem interditados até 7h, assim como a Via Binário do Porto, sentido Centro, fechada às 0h30. As mudanças terão reflexo na Avenida Brasil, em Manguinhos, que será interditada neste período para a saída de carros alegóricos do Caju.

Às 12h, a pista central da Av. Presidente Vargas, sentido Candelária, voltará a ser bloqueada. A partir das 17h, a alça de acesso para a lateral da Av. Presidente Vargas, Rua Carmo Neto, com exceção da Rua Frei Caneca e do Viaduto 31 de Março, serão interditados. A central da Av. Presidente Vargas, sentido Candelária, Av. Binário, Rua Frei Caneca, Rua Carmo Neto e Av. 31 de Março serão liberados das 7h às 12h.

Às 19h de sábado, domingo e segunda, os corredores da Rua Frei Caneca e Viaduto 31 de Março serão fechados. O desvio será feito pela Rua Itapiru para acesso ao Centro. Ás 9h de terça, esses bloqueios serão desfeitos.

Transporte público

A recomendação para quem vai ao Sambódromo é o transporte público, sobretudo trem e metrô, que funcionarão 24h. Quem for assistir aos desfiles no setor par, a estação mais perto é Praça Onze, mas também Estácio e Cidade Nova. Para o setor ímpar, a mais próxima é a Central do Brasil.