Bloco com hits de Anitta e Ludmilla arrasta multidões na Praça XV

Rio - O carnaval já começou na Praça XV, no centro da cidade com o bloco Vítimas do Orgasmo, e tocou hits como "Vai Malandra", da Anitta, e "Hoje", da Ludmilla. Mesmo com a chuva, os foliões aproveitaram com estilo.

Mesmo com chuva, o bloco Vítimas do Orgasmo arrastou multidões na Praça XV, no centro da cidade nesta sexta-feira. #ODia pic.twitter.com/YFysqpjZTH — Jornal O Dia (@jornalodia) February 21, 2020