Bloco das Carmelitas tem tradição e criatividade dos foliões em Santa Teresa

Porém, o Carmelitas desse ano não foi composto apenas por freiras. A criatividade reinou e muitas outras fantasias foram vistas no bloco de Santa Teresa. Alguns foliões resolveram criticar a qualidade da água da Cedae, outros fizeram fantasias complementares como a de um homem que estava vestido de bonde de Santa Teresa e a mulher de Arcos da Lapa. Houve também um rapaz que aproveitou a fama de um dos principais patrocinadores do Carnaval carioca e produziu uma camisa escrita "Me ame", oferecendo kissback, isto é, beijo de volta.

Também tiveram pessoas que resolveram aproveitar a época da folia para fazer um dinheirinho a mais. Foi o caso do Bruno Cézar que estava oferecendo fotos polaroids com o seguinte cartaz: “Revele sua foto na hora e eternize seu Carnaval com polaroids".



Segundo o fotógrafo de 26 anos, a época da folia é um período em que dá pra fazer uma boa grana extra. "Eu aproveito e faço do Carnaval mais uma fonte de renda pra mim. Cobro uma foto por R$ 20 e duas por R$ 30, mas sempre rola aquela promoção para quem está com o dinheiro contado", revela o fotógrafo. O morador de São Gonçalo ainda diz que pretende frequentar três ou mais blocos por dia. "Minha expectativa é fazer, no mínimo, uns R$ 200 por dia", concluiu Bruno.



Carlos Augusto, morador de Santa Teresa, foi outro que já está usando o Carnaval para lucrar. O professor de 65 anos mora exatamente na rua em que o Bloco Carmelitas desfila e resolveu cobrar R$ 10 pelo banheiro limpo de sua casa para os foliões que querem fazer suas necessidades com o maior conforto e privacidade. E o melhor: a pessoa ainda ganha uma cerveja na saída! "O preço é meio caro mesmo, mas os turistas pagam. Para eles, é como se fosse US$ 2 a ida ao banheiro mais uma cerveja", conta o professor.

Experiente, Carlos revela qual o horário de pico da utilização de seu banheiro. “Por volta das 17h a gente faz muita grana. Essa é a hora em que a galera que está bebendo desde cedo começa a ficar super apertada”, gargalha o morador de Santa Teresa.

*Estagiário sob supervisão de Thiago Antunes