Rio tem domingo e segunda-feira de carnaval com chuva fraca

A frente fria que chegou no Rio de Janeiro na sexta-feira continua a atuar na cidade durante os próximos dias de carnaval. De acordo com informações do Sistema Alerta Rio, hoje, a previsão é de permanência do tempo instável.

No entanto, as fortes chuvas que causaram transtornos nas ruas e deslizamento na Rocinha perdem força. A expectativa é de chuva fraca isolada durante a madrugada e ao longo do dia. A temperatura permanecem amena para o verão carioca, com a máxima prevista de 28ºC.

Para amanhã, o Sistema Alerta Rio mostra que ainda há chances de pancadas de chuva isoladas durante a tarde, por conta da atuação de áreas de instabilidade em altos níveis em conjunto com a alta umidade. O dia será de bastante nebulosidade, com céu nublado e as temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 30°C.



Desfiles



Apesar da chuva fraca, os foliões que forem curtir os desfiles das escolas de samba do Rio hoje a noite devem se prevenir com guardas chuvas, capas e sair com antecedência aos destinos, já que a cidade possui diversos pontos de bloqueio.



A Sapucaí recebe, a partir das 21h30 deste domingo, o primeiro dia do Grupo Especial na avenida, com a Estácio de Sá na abertura dos portões. Já na Intendente Magalhães, na Zona norte do Rio, a escola Imperadores Rubro-negros dá início ao desfile do Grupo B a partir das 20h.



A CET-Rio informa sobre as interdições de trânsito no Sambódromo pelo link bit.ly/sambodromo2020.