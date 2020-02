Comlurb remove 61,4 toneladas de resíduos dos blocos e Sambódromo

Rio - A Comlurb removeu até o momento 61,4 toneladas de resíduos dos blocos, que saíram na sexta-feira e no hoje, e após os desfiles das Escolas do Grupo de Acesso A, no Sambódromo. Nos desfiles de hoje o bloco que mais acumulou lixo foi o Cordão do Bola Preta, Centro, com 5 toneladas, seguido do Céu na Terra, em Santa Teresa, com 3,23 toneladas.

Já os blocos que desfilaram ontem, sexta-feira, o que mais deixou lixo nas ruas foi o Carmelitas, Santa Teresa, com 697 kg seguido do Embaixadores da Folia, no Centro com 525 kg. Na Intendente Magalhães, em Madureira, na pré limpeza, foram retirados 7 t de resíduos.



No Sambódromo, nesta manhã, depois do desfile do Grupo A, foram 25.4 toneladas de resíduos, sendo 2,9 t de materiais potencialmente recicláveis. Na área externa, o total de lixo recolhido foi de 16,2 toneladas. O local está preparado para receber o público do segundo dia de desfile das escolas de samba do Grupo A.



As equipes do Lixo Zero voltaram às ruas ontem e hoje. Foram emitidas, até às 17 h, 196 multas, sendo 182 por urinar em vias públicas, no valor de R$ 607,54 e 14 multas pelo descarte irregular de pequenos resíduos, no valor de R$ 221,75. Já foram registradas até hoje 405 infrações, sendo 347 por urinar e 58 por descarte irregular, pelas equipes do Lixo Zero.