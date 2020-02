Foliona se empolga e solta palavrão ao vivo na TV Globo, assista!

Rio - Diretamente do horário nobre da TV Globo, na cobertura do Carnaval, uma foliona soltou a plenos pulmões um palavrão, ao vivo. Ao ser perguntada pela repórter Lívia Torres para qual escola de samba estava torcendo, a carioca gritou “Imperatriz, p…!”. A ação imediata de Lívia, que riu com o comentário, foi de esquivar para outro membro da família, que também estava pura emoção.



Alguns dos ‘tuiteiros’ disseram se identificar com a foliona e um deles chegou a comentar que se você não comemorada sem soltar um palavrão, carioca não é. Confere, Rio de Janeiro?

Assim que saiu eu e meu namorado esperavamos ansiosos olhando quanto tempo ia demorar pra alguem postar o video, obrigada kkkkkkk — Rhaissa (@Barcelosrhaissa) February 23, 2020