Mestre Ciça comanda bateria da Viradouro e diz que entrar na Avenida continua 'uma adrenalina'

Rio - Com 33 carnavais, dois seguidos a frente da bateria da Viradouro, Mestre Ciça conta que entrar na Avenida continua "uma adrenalina só". "Se eu perder esse frisson eu paro", dispara.



O mestre diz que vai colocar a musicalidade da Bahia no samba utilizando vários timbais e marcações vão fazer uma timbalada, ritmo baiano. Atual vice-campeão com a Viradouro, o mestre acredita que dessa vez o título chega para a escola de Niterói.

"Esse ano é nosso, não tem como dar errado. Ano passado a gente veio do acesso e por pouco não saímos com o título. Impossível não dar certo", disse.

Com o enredo "Viradouro de Alma Lavada", a Vermelho e Branco de Niterói vai homenagear as ganhadeiras de Itapoã, escravas de ganho que atuaram até o final do século 19 e celebradas por sua tradição e resistência.