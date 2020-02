Rio - A passista Viviane de Assis desfila há 13 anos na Viradouro, segunda escola a entrar na Avenida pelo Grupo Especial. Com 40 anos, ela conta que sua relação com o Carnaval começou na barriga da mãe. O pai era intérprete e compositor.

Com o enredo "Viradouro de Alma Lavada", a Vermelho e Branco de Niterói vai homenagear as ganhadeiras de Itapoã, escravas de ganho que atuaram até o final do século 19 e celebradas por sua tradição e resistência.