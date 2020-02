Líderes de várias religiões abrem desfile da Mangueira

Rio - Vinte religiosos abrem o desfile da Mangueira pelo Grupo Especial. As lideranças vêm antes da Comissão de Frente, representando a liberdade religiosa. "Independente da sua fé, o respeito deve prevalecer. #LiberdadeReligiosa", diz a faixa, que contém a palavra fé em várias línguas.

"Esse enredo é uma ode à liberdade. O Jesus que a Mangueira vai levar para a Avenida é o Jesus da gente", afirma o morador do bairro da Mangueira e babalaô Ivanir dos Santos.

Última campeã do carnaval, a Mangueira busca o bicampeonato com o enredo "A verdade vos fará livre", do carnavalesco Leandro Vieira, que traz Jesus Cristo identificado com a imagem dos mais pobres, das favelas, e que sofrem preconceito.