Camarote de O DIA: veja fotos e bastidores

Rio - Em parceria com a ‘Moda Favela’ e apoio da Fábrica de Bolos Vó Alzira e da Estação Primeira de Mangueira, o camarote ‘O DIA na Folia' tem 1,3 mil m² de muita diversão. Veja fotos dos foliões e famosos!

"É um lugar do povo, para receber o povo que gosta do carnaval, que gosta de folia. Acredito que vai ser uma parceria que vai dar muito certo, um camarote com nome bem forte, que representa as nossas raízes, representa a nossa gente, a verdadeira raiz da festa, do carnaval", diz a rainha.



A vice-presidente da Mangueira, Guanayra Firmino, acredita que a parceria com o jornal vem pra somar.

"No momento em que a cultura popular, em especial as escolas de samba, é covardemente atacada, parcerias como esta nos enchem de esperança e alegra os nossos corações de foliões para continuarmos a levar para o povo arte, cultura e diversão, valorizando o que é nosso, divulgando o Rio e o Brasil para o mundo, fomentando a nossa economia, gerando emprego, renda e perpetuando a tradição de nossos ancestrais que é o samba", diz ela.



Para deixar o carnaval dos visitantes mais doce, a Fábrica de Bolo Vó Alzira vai oferecer seus deliciosos quitutes: bolos caseiros e de potes, cupcakes, minicakes, salgados e sorvetes.