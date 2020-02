Estácio abre primeiro dia do Grupo Especial com apresentação morna, mas sem problemas

Rio - A Estácio de Sá abriu o primeiro dia de desfiles com uma morna apresentação, mas sem nenhum problema em alegorias e fantasias. O público aplaudiu a Comissão de Frente, que mostrou a evolução dos homens primatas até a chegada do homem da lua. Um tripé se abriu com um astronauta, que levantava a bandeira da agremiação do Morro de São Carlos.

Galeria de Fotos Desfile da Escola de Samba Estácio de Sá, na Marquês de Sapucaí Gilvan de Souza Estácio foi a primeira escola a desfilar neste domingo Gilvan de Souza Desfile da Escola Estácio de Sá, na Marquês de Sapucaí Gilvan de Souza Desfile da Escola de Samba Estácio de Sá, na Marquês de Sapucaí Gilvan de Souza / Agencia O Dia Homens pré-históricos na Comissão de Frente da Estácio de Sá Gilvan de Souza / Agencia O Dia Homens pré-históricos na Comissão de Frente da Estácio de Sá Gilvan de Souza Homens pré-históricos na Comissão de Frente da Estácio de Sá Gilvan de Souza Homens pré-históricos na Comissão de Frente da Estácio de Sá Gilvan de Souza Efeitos especiais: na comissão de frente, homens pré-históricos se assustam com a odisseia do astronauta Gilvan de Souza Desfile da Escola de Samba Estácio de Sá, na Marquês de Sapucaí Gilvan de Souza Desfile da Escola de Samba Estácio de Sá, na Marquês de Sapucaí Gilvan de Souza Estácio foi a primeira escola a desfilar neste domingo Gilvan de Souza Estácio foi a primeira escola a desfilar neste domingo Gilvan de Souza / Agencia O Dia Estácio foi a primeira escola a desfilar neste domingo Daniel Castelo Branco



O enredo da Vermelha e Branca foi “Pedra”. Os carros alegóricos não impressionaram. A carnavalesca Rosa Magalhães comemorou os 50 anos de carreira desfilando no penúltimo carro, sobre a Serra Pelada e cantou até o fim do desfile. "Mantive a tradição de vir na alegoria que mais gostei", disse. O enredo da Vermelha e Branca foi “Pedra”. Os carros alegóricos não impressionaram. A carnavalesca Rosa Magalhães comemorou os 50 anos de carreira desfilando no penúltimo carro, sobre a Serra Pelada e cantou até o fim do desfile. "Mantive a tradição de vir na alegoria que mais gostei", disse.

Já na dispersão, a professora ainda comentou sobre a possibilidade de rebaixamento da escola. "Não vamos descer, se Deus quiser".

A chuva, que atrapalhou os desfiles da Série A na sexta e no sábado, não deu as caras na Marquês de Sapucaí no desfile das duas primeiras escolas do Grupo Especial.