Viradouro ensaboa o público no Sambódromo, mas comete vacilo na frente do módulo de jurados

Rio - O desfile da Viradouro, segunda agremiação a pisar no Sambódromo, na noite deste domingo, caminhava para a consagração total, mas um buraco na frente do segundo módulo de julgadores, pode comprometer a evolução e o magistral espetáculo apresentado pela escola de Niterói.



A abertura foi sensacional. Na comissão de frente, uma "sereia" nadava em um tubo de água. O casal de mestre-sala e porta-bandeira, Julinho e Rute, foi um primor em todos os módulos de julgadores.



O enredo sobre as ganhadeiras de Itapuã foi muito bem desenvolvido pela dupla de carnavalescos Tarcisio Zanon e Marcus Ferreira. A vermelho deu um banho de bom gosto em suas alegorias e fantasias, apesar do último carro passar apagado pela pista, o que pode gerar a perda de décimos.

O caminho estava seguindo para a consagração total, mas na frente do segundo módulo de jurados, entre os setores 6 e 8 do Sambódromo, a ala à frente do quinto carro avançou e a alegoria ficou parada, gerando um buraco que pode trazer descontos importantes no quesito evolução.

Como a menor e a maior nota são descartadas e o nível do conjunto apresentado pela escola de Niterói foi muito alto é totalmente possível que a Viradouro seja campeã na quarta de cinzas.