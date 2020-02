Alegoria da Mangueira tem problema e atrapalha começo de desfile da escola

Rio - Atual campeã do Carnaval, a Mangueira começou com problemas o seu desfile neste domingo na Sapucaí. A segunda alegoria da escola teve um problema no encaixe e teve dificuldades para entrar na Avenida.

A escola da Zona Norte é a terceira a desfilar neste domingo. Antes dela, já passaram na Sapucaí: a Estácio de Sá e a Unidos do Viradouro.