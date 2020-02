Alessandra Ambrósio, sobre o Carnaval: 'Mangueira é minha escola de coração'

Rio - A modela Alessandra Ambrósio, uma das musas do camarote N1, chegou ao Sambódromo durante o desfile da Estação Primeira de Mangueira, neste domingo, e falou ao DIA sobre passar o Carnaval no Rio. "É maravilhoso estar aqui, faz muito tempo que eu não passo carnaval aqui no Rio de Janeiro então é ótimo estar aqui de volta. A Mangueira está entrando agora, é a minha escola do coração, assisto desde pequenininha, estou louca para assistir", disse.

Sobre desfilar em escola de samba, Alessandra desconversou: "Ah, já recebi convites para desfilar...na passarela. Na Sapucaí eu acho que tem que se dedicar muito e o meu samba é mais ou menos". Ela ainda falou sobre o fim dos desfiles da Victoria's Secret. "Eu amo a marca, amei ser angel por 20 anos, mas tudo tem que acabar um dia. Tudo tem sua fase, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, né?" finalizou.