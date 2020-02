Baiana da Mangueira passa mal e não desfila

Rio - Uma integrante da Ala das Baianas passou mal antes da apresentação da Mangueira, pelo Grupo Especial. Ela precisou abandonar o desfile e não entrou na Marquês de Sapucaí, sendo atendida por uma equipe médica.

As baianas desfilam na Avenida com uma cruz presa nas costas, que é pesada. Uma delas corria o risco de quebrar durante o desfile e foi amarrada com uma corda para evitar a queda.

Última campeã do carnaval, a Mangueira busca o bicampeonato com o enredo "A verdade vos fará livre", do carnavalesco Leandro Vieira, que traz Jesus Cristo identificado com a imagem dos mais pobres, das favelas, e que sofrem preconceito.