Vídeo: Sabrina Sato causa tumulto ao chegar em camarote

Rio - A apresentadora Sabrina Sato causou tumulto ao chegar no camarote N1, neste domingo, primeira noite de desfiles do Grupo Especial. Sabrina foi a única musa que chegou com um carrão preto dentro do camarote e provocou aglomeração de fotógrafos e fãs, que tentavam fazer fotos dela. Assista ao vídeo:

Imagens: Tabata Uchoa / Agência O Dia#ODiaNaFolia pic.twitter.com/sr5MWJznhy — Jornal O Dia (@jornalodia) February 24, 2020

Sabrina Sato chegou ao camarote com uma fantasia da Josephine Baker. “É uma grande atriz, bailarina, uma precursora, essa é uma fantasia dela e a gente reproduziu essa fantasia” A apresentadora chegou com um copinho cheio de strass, muito brilho: "Alguém pode encher meu copo com cerveja, agora não estou bebendo nada, mas vim bebendo cerveja", disse ela, quando questionada sobre o que tinha no copo. "A Zoe me acompanha sempre, ela tá aqui comigo, não está no camarote, mas está no hotel, no Copacabana Palace com minha mãe, meu pai".

Perguntada sobre seu papel na Vila Isabel, nesta segunda-feira, ela contou que vem abrindo a escola. "Eu venho abrindo a escola, sou a rainha da escola, quase todas as escolas já tiveram uma grande rainha. Eu estou muito feliz de vir como rainha da escola, assim que a Vila Isabel me convidou para ser rainha da escola, é óbvio que eu topei. É a minha escola de coração, é a escola que eu amo a comunidade, sou fiel a eles", afirmou.

"Mesmo recebendo outros convites eu falei vou ficar na vila Isabel e amanhã a gente vem com tudo, vai ser um Carnaval lindo. Eu não tive quase tempo de conversar com a Aline Riscado (nova rainha da Azul e Branca), eu fui no ensaio da Vila dia 5 e ela não estava nesse ensaio. Eu comecei a gravar um programa novo, que estreia dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e ontem eu desfilei na Gaviões (da Fiel) então não deu pra falar com ela, estou gravando 12 horas por dia", revelou.