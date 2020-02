Rio - Um dos autores do samba-enredo da Paraíso do Tuiuti deste ano, o cantor e compositor Moacyr Luz diz que esta confiante de que a agremiação de São Cristóvão volte no desfile das campeãs. "Nosso diferencial está em como a comunidade recebeu o samba. De peito aberto. É uma escola pequena, mas não um azarão", defendeu o o sambista.

A escola de São Cristóvão é a quarta a desfilar neste domingo, primeira noite do Grupo Especial, e falará sobre a ligação entre São Sebastião e Dom Sebastião.