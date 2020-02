Impecável! Mangueira emociona com Jesus da Gente e abre caminhada para o bicampeonato

Rio - O carnavalesco Leandro Vieira, mais uma vez, faz um desfile com cheiro e promessa de campeonato. Na noite deste domingo, a Estação Primeira de Mangueira foi a terceira a pisar no Sambódromo e saiu com a certeza que na quarta-feira de cinzas pode novamente gritar é campeã. Tecnicamente, a Verde e Rosa passou perfeita pela Avenida.



Destaques ficam para o conjunto de alegorias e adereços. Muito luxo, requinte e bom gosto no trabalho de Leandro Vieira. Comissão de frente e o casal de mestre-sala e porta-bandeira passaram com muita segurança e arrancando aplausos do público.

O detalhe curioso ficou por conta da rainha de bateria, Evelyn Bastos, que por cumprir o papel de sua fantasia não sambou nenhum minuto com a bateria, que conduziu muito bem o samba cantado com maestria por Marquinho Art Samba.